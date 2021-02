$!¿Elizabeth Olsen lo predijo? Marvel parece estar cumpliendo sus deseos

Pero hay una particularidad respecto a esta serie y es que se está adaptando al menos una parte del arco favorito de Elizabeth Olsen, una de sus protagonistas. Es que en una entrevista promocional previo a su debut en el UCM en Avengers: Age of Ultron, en el 2015, Olsen se refirió a unos cómics en particular.

"Mi favorito es House of M, pero no creo que eso vaya a pasar. Si Wanda pudiera tener dos bebés falsos y todos le dijeran que en realidad no existen y eso la volviera loca, sería increíble. Pero no creo que hagan eso", dijo durante la entrevista.

"No creo que Marvel haga eso, sería un universo demasiado oscuro. Cuando ella pierde la cabeza es mi parte preferida de los comics", agregó. Y justamente esta historia de WandaVision, incluídos sus dos hijos, tiene varias partes tomadas de este famoso cómic.

House of M fue originalmente publicada entre el 2005 y el 2006 y fue una saga de 8 números. Tras unos eventos catastróficos, Wanda Maximoff sufre una crisis nerviosa y altera la realidad con sus poderes, creando una realidad alternativa para todos en la que pueden vivir como siempre han querido y siendo felices para siempre. De hecho, ella crea a sus hijos hasta que, como dijo Olsen, descubre que no son reales y todo se sale de control. ¿Te suena de algún lado?