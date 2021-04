$!¿En qué otros proyectos de Marvel podrían aparecer Stan y Mackie?

Falcon and the Winter Soldier es un completo éxito para Marvel y Disney +. Se convirtió en la serie con mayor audiencia dentro de la plataforma, superando a The Mandalorian y a WandaVision. Y mucho tienen que ver Anthony Mackie y Sebastian Stan, los protagonistas.

Y ahora ellos se han referido a los próximos proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel en los que les gustaría aparecer. En diferentes entrevistas promocionales de la serie, ambos hablaron sobre las películas y series por venir.