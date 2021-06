$!¿Es Bella Thorne la nueva Kardashian?

Pensar en el clan Kardashian será suficiente para recordar los primeros pasos de la familia más mediática de Estados Unidos en la televisión. En pleno boom de los reality shows, las vidas de Kim y su familia estaban en todas las pantallas, pero ahora otra reina de las redes sociales parece querer desplazarla: Bella Thorne.

De acuerdo a los informes de los medios estadounidenses, la exchica Disney y su familia podrían liderar el próximo gran reality show después de “Keeping Up With The Kardashian”. Luego que Kim Kardashian y los miembros del clan anunciaran el fin del famoso show, las miradas se centraron en la próxima figura.