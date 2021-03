$!¡Escándalo! Raphy Pina acaba de amenazar con demandar a Don Omar

"Pal culo no hay yeso, marca el calendario, Chota no caiga preso y contra sicarios /Va sin anestesia, yo mismo te rotulo, Chota con vigencia, yo mismo te postulo (Pina)", fue la publicación que realizó el desaparecido reguetonero y de la cual Pina se hizo cargo.

"Estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida. Me encuentro Feliz, ustedes han sido partícipe de tales hechos. Ahora bien, últimamente veo que esta felicidad le molesta a muchos y no puedo pasar por alto las feas, preocupantes y viciosas acusaciones que el Sr Landron ha lanzado en los últimos post directamente a mi persona. No soy de la Calle. Pero tengo claro que aquel que vive dañando nombre sin razón, es quien de verdad se busca el pizagrama. Cordialmente te dejo esta carta, que ya la tuviste que haber recibido para que tus 21 millones de fanáticos sepan que con la vida ajena no se juega. Mi Respeto y Reputación la seguiré defendiendo hasta lo último.

Att Tu Manager Favorito. Cc. @donomar", escribió Pina.

