$!Famosos que han roto sus lazos familiares

Su hermano Christopher, quien colaboró con ella como bailarín, ayudante de camerino, director artístico y de gira, publicó en julio de 2008 Life With my sister Madonna, un libro donde detalló el distanciamiento entre ambos.

La gota que derramó el vaso llegó cuando, vía correo electrónico, la cantante lo acusó de haberle robado dinero, "de estafarla tras veinte años de ser la única persona que no lo había hecho".

También aquí hubo un final feliz, porque Christopher reveló en 2012 que ya eran otra vez "hermano y hermana".

DR. DRE

La hija mayor del Dr. Dre y Lisa Jackson, LaTanya Young, contó que no había visto al magnate en los últimos 17 años. Y eso no es todo: ella ha tenido dificultades financieras, ha criado a cuatro hijos y no ha recibido su apoyo, aunque eso no es lo que busca.