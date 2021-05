$!¡Felices 35 años Robert Pattinson! Ya no es más aquel actor adolescente

Tras ser expulsado a los 12 años de su escuela primaria, Pattinson comenzó una carrera de modelaje y a los 15 años comenzó a actuar en obras menores de teatro. En 2004 debutó en la televisión en Ring of the Nibelungs y luego pasó por Vanity Fair, pero el primer salto a la pantalla grande lo dio en 2005, interpretando a Cedric Diggory en Harry Potter and the Goblet of Fire.

“Prefiero quedarme haciendo películas que intentan llegar a lugares interesantes con directores que admiro, un cine que me ha cambiado la vida", supo declarar entonces, aclarando que le costó mucho deshacerse de la imagen protagónica en Crepúsculo.

Años después ha logrado construir una carrera muy sólida con títulos como The Lost City of Z (2016), Good Time (2017), High Life (2018), The Lighthouse (2019), The Devil all the Time y Tenet (2020). Ahora mismo se encuentra planificando otro papel que seguro dará que hablar: será Bruce Wayne / Batman en The Batman de Matt Reeves.