$!¡Freddie Mercury protagonizará un cómic!

La vida de Freddie Mercury despierta, aún hoy, un gran interés de parte de sus millones de fanáticos alrededor del mundo. Y ahora esta vida tendrá una adaptación a una novela gráfica. Si, así como lo lees, Freddie Mercury llegará a los cómics.

Z2 Comics, Universal Music Groups y Mercury Songs LTD lanzarán Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs, una novela gráfica de 136 páginas que tendrá 3 versiones distintas: una edición estándar de un valor de aproximadamente 20 dólares, una edición de lujo y una deluxe de tapa dura con un LP magenta: Never Boring.