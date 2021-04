$!Gal Gadot se habría enfrentado a un director de Hollywood

Nuevas acusaciones sobre Joss Whedon salieron a la luz recientemente sobre la época en la cual dirigió “Justice League” para DC. En el pasado el actor Ray Fisher lo acusó de tratos denigrantes e irrespetuosos hacia el personal de la película y ahora se cree que Gal Gadot (Wonder Woman) lo enfrentó a Whedon cuando él amenazó con destruir su carrera como actriz.

En una amplia entrevista en The Hollywood Reporter, la estrella de la Liga de la Justicia, Ray Fisher, habla sin ningún tipo de tapujos por primera vez sobre sus diversas acusaciones contra los ejecutivos de Whedon y Warner Bros. a cargo de “Justice League”. El actor habló sobre cómo Joss Whedon y Gal Gadot tuvieron un vínculo tenso cuando hicieron la cinta en 2017.

En su momento, cuando ventiló las acusaciones en contra del director, Warner inició una investigación sobre la cual no se conocen las conclusiones. Ray Fisher afirmó que el cineasta fue “grosero, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable” y solo obtuvo el espaldarazo de Jason Momoa, quien dio su opinión a favor de las acusaciones.

Según los informes de los medios especializados en celebridades, una fuente no identificada dijo que Gal Gadot tenía preocupaciones con la versión revisada de La Liga de la Justicia, incluidos “problemas acerca de que su personaje es más agresivo que su personaje en Wonder Woman”. Pero eso no fue todo, ya que algunos extrabajadores mencionaron que Joss Whedon se jactaba de haber salido con la actriz.