$!Gal Gadot será una villana en una nueva adaptación de un clásico de Disney

Gal Gadot está pasando por un gran momento en Hollywood. Es parte del Universo Extendido de DC, personificando a Wonder Woman. También pasó por la saga de Fast and Furious y está próxima a lanzar Red Notice, para Netflix. Pero ahora se sumará a un clásico de Disney.

Se confirmó que Gadot será la Reina Malvada en una nueva adaptación del clásico Blancanieves. La película ya está en producción y la protagonista sería Raachel Zegler. La cinta será dirigida por Marc Webb y producida por Marc Platt.

Esta será una nueva versión live-action del clásico de 1937. De todas formas no hay estimativos sobre su llegada a los cines, porque Disney está trabajando en otras adaptaciones como Peter Pan & Wendy, Pinocchio y The Little Mermaid.