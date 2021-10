$!Ganaron 4 millones en la lotería, no pudieron cobrarlo y se divorciaron

¿Alguna vez has soñado con ganar la lotería? Seguro que imaginas que si esto te sucede, todo será mucho más fácil. Sin embargo, no fue así para Martyn y Kay Tott, considerados la pareja más desafortunada de Gran Bretaña.

En 2001, su vida había cambiado. Tenían apenas 2 años de casados y vivían en Watford, Reino Unido. Y pese a que jugaban semanalmente a la lotería, se enteraron 6 meses más tarde de que habían sido ganadores de un premio equivalente a $4 millones de dólares.

Sin embargo, a partir de ese momento llegaron las malas noticias. Es que descubrieron que habían perdido el ticket ganador y disponían de tan solo 30 días para haber reportado esto a la oficina de lotería. El empleado de la agencia encontró el registro y ambos se dirigieron a las oficinas de Camelot Group, la empresa que se dedica a organizar los sorteos de la Lotería Nacional para reclamar sus ganancias.

Sin embargo, Camelot les informó que no podían cobrarlo puesto que ya habían pasado los 30 días de plazo desde la realización del sorteo, para cobrar el premio.

La pareja se sintió estafada y recurrieron a varias celebridades para que su caso cobrara notoriedad. Entre ellos, el exministro Tony Blair. Pero todos estos infortunios hicieron que indefectiblemente terminaran divorciados.

Marty señaló que este camino puso en evidencia las insalvables diferencias que tenían con su pareja. “Solo nos conocíamos desde hacía 2 años y la prueba de la lotería rápidamente puso de relieve nuestras diferencias. Todo lo que hicimos fue discutir. Lamentablemente, ambos acordamos que deberíamos separarnos y Kay se mudó”, dijo, en una entrevista con The Sun.

“Que nos quitaran ese dinero fue una tortura. Durante mucho tiempo perdí de vista quién era y en qué creía. Pero puedo decir honestamente ahora que me alegro de no haber recibido los 3 millones de libras esterlinas. No hay garantía de que me hubiera traído felicidad”, agregó.