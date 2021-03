$!George Clooney asegura que lava ropa y platos todo el día

Tras el confinamiento por la pandemia, a las celebridades como George Clooney no les queda mucho por hacer, ya que se dedica a hacer películas y en estos tiempos es casi imposible trabajar en la industria, por lo que tiene que quedarse en casa.

La revista W Magazine publicó una entrevista con la estrella de “Midnight Sky”, quien aseguró que el aislamiento social le sirvió para pasar un mayor tiempo con su esposa Amal y sus gemelos de 3 años de edad, Ella y Alexander.

Destacó que tuvo que dejar a un lado su papel de actor de Hollywood y ponerse la camiseta de padre de familia, ya que con el encierro no se puede hacer mucho afuera, en cambio en el hogar hay mucho por hacer, como lavar ropa y los platos.

Agregó que entre las actividades que tuvo que aprender durante la contingencia fue la de peluquero, ya que le cortó el cabello a su hijo y también se lo cortó a él. No lo hizo con su hija, ya que ahí sí no le iría tan bien con su esposa.

“Me metería en problemas si lo hiciera. Mi hija se ve hermosa, su cabello es muy largo. Si arruino el cabello de mi hijo, se le acabará. Pero mi esposa me mataría si tocara el cabello de mi hija. Te diré lo que me he tomado como hobby: Dos o tres cargas de ropa al día, platos todo el día, porque estos chicos son unos vagos. Aparentemente, tienes que lavar a tus hijos de vez en cuando”, bromeó el también director y productor de cine.”, resaltó.