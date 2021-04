$!George Clooney y Julia Roberts juntos en una nueva película

En un reporte de Deadline, se señala que las dos celebridades de Hollywood interpretarán a un ex matrimonio que se unirán para evitar "que su hija enamorada cometa el mismo error que cometieron una vez". Hasta ahora se desconoce al resto del elenco, aunque ya fue confirmado también al director Ol Parker, quien dirigió 'Mamma Mia Here We Go Again', 'Now is Good' e 'Imagine Me & You'.

En cuanto a la fecha de estreno de 'Ticket to Paradise' será el 30 de septiembre del 2022, una semana después del lanzamiento de 'Puss in Boots: The Last Wish' (23 de septiembre) y una semana antes de la esperada película 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' (7 de octubre), aunque la misma fuente indica que una de éstas dos últimas películas podrían cambiar de día. El largometraje escrito por Daniel Pipski se grabará en Queensland, Australia bajo la supervisión de las casas productoras de Clooney y de Roberts, Smokehouse Pictures y Red Om Films, sumados a los productores ejecutivos Tim Bevan, Eric Fellner para Working Title, Sarah Harvey, Deborah Balderstone. Pronto se sabrán más detalles.