$!George Clooney y Julia Roberts se suman a otras estrellas para filmar en Australia

George Clooney y Julia Roberts son las últimas estrellas de Hollywood en aparecer en una película filmada en Down Under, gracias a la financiación del gobierno australiano para películas de gran presupuesto y la atractiva baja exposición del país a la pandemia del coronavirus.

La película del dúo, Ticket To Paradise, recibió una subvención del estado de Queensland de A $ 6,4 millones (S $ 6,6 millones) para rodar en las Islas Whitsunday y otras partes del estado este año.

Otras estrellas que han llegado a Australia en los últimos meses para filmaciones y sesiones de televisión incluyen a Matt Damon, Mark Whalberg, Natalie Portman, Zac Efron, Idris Elba, Liam Neeson, Melissa McCarthy y Tom Hanks.

Nicole Kidman y Chris Hemsworth se encuentran entre los australianos que traerán producciones de gran presupuesto a casa, incluso con la afluencia de grandes lanzadores que provocan algunas críticas en medio de un límite gubernamental para las llegadas de ciudadanos australianos e informes de que algunas estrellas han evitado la cuarentena de hoteles.

La respuesta agresiva de Australia a la pandemia de coronavirus, incluidos los bloqueos y cierres fronterizos, ralentizó la transmisión de la comunidad a un goteo, lo que la hizo popular en Hollywood para las llamadas «producciones fuera de control».

Los realizadores también citaron un aumento de 400 millones de dólares australianos en las concesiones de alquiler australianas desde 2020 como una razón para elegir el país.

En Ticket To Paradise, que se está haciendo para Universal Pictures de Comcast, los Whitsundays representarán a Bali, Indonesia, mientras Clooney y Roberts interpretan a una pareja divorciada que asiste a la boda de su hija.

Roberts también filmará Gaslit, una serie de televisión sobre el escándalo de Watergate en Sydney, con Sean Penn y el australiano Joel Edgerton, quien también dirigiría, informó el Sydney Morning Herald.

Entre las producciones de alto perfil, Damon, Wahlberg, Hemsworth y Portman están filmando una secuela de Thor, informaron medios locales.

Kidman, criada en Australia, regresó a casa con la estrella de Bridesmaids (2011) McCarthy para filmar Nine Perfect Strangers, una serie para The Walt Disney Company Hulu, basada en un libro de Liane Moriarty, autora de la novela Big Little Lies, que también es Australiano.

Hanks filmó una película biográfica de Elvis Presley en 2020 después de que la filmación inicial se retrasara por la pandemia y el diagnóstico de Covid-19 de Hanks.