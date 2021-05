$!George Clooney y sus 5 papeles icónicos

Sin dudas no es de las mejores películas de Clooney y posiblemente sea de las más olvidables. De hecho hasta se ha disculpado por su participación en la cinta de Joel Schumacher: "Creo que Batman & Robin es la causa de que no me hayan invitado al Comic-Con por 20 años. Recién me encontré con Adam West detrás del escenario y me disculpé por los pezones del traje», dijo entre bromas en medio de una convención. Pero vamos, ¿Cómo no íbamos a listar este papel? ¡Hizo del Caballero Oscuro!