$!¡Hay fecha del trailer de Spider-Man: No Way Home!

Los fanáticos de Marvel están con las expectativas por las nubes. Este 9 de junio se estrena la serie Loki, la tercera del UCM en Disney + y cada vez falta menos para el trailer de Spider-Man: No Way Home. De hecho ¡Ya tenemos una fecha!

"Puedo decir que es la película de superhéroes independiente más ambiciosa jamás realizada. Te sientas, lees el guión, ves lo que están tratando de hacer y lo están logrando. Es realmente impresionante. Nunca había visto una película de superhéroes independiente como esta. Y yo soy, ya sabes, de nuevo, ese pequeño afortunado que resulta ser Spider-Man", dijo Tom Holland hace unos meses al referirse a esta película, la tercera en solitario de su personaje dentro del UCM. Pero, ¿Cuándo veremos el primer avance?

Esta cinta tiene a todos atrapados, puesto que cada vez son más certeros los rumores sobre el multiverso, situación que estallará en Dr. Strange and The Multiverse of Madness, en 2022. De hecho, se ha confirmado que participarán Jamie Foxx como Electro, a quién ya vimos en la saga de The Amazing Spider-Man y a Alfred Molina repitiendo el papel de Doctor Octopus de Spider-Man 2 de Sam Raimi.

Así las cosas, todos esperan que el trailer de Spider-Man: No Way Home salga el 10 de junio, justo un día después del estreno de Loki. ¿Acaso algo sucederá en este primer episodio que motive la salida del trailer recién un día después?