$!Hombre con Alzheimer le vuelve a pedir matrimonio a su esposa

Peter Marshall tiene 56 años y está casado con Lisa desde hace 12 años, pero no lo recuerda. En 2018 fue diagnosticado con Alzheimer prematuro y ahora, sin recordar su matrimonio con Lisa, volvió a pedirle casamiento.

"Él no sabe que soy su esposa, solo soy su persona favorita", contó Lisa en su blog Oh Hello Alzheimer 's, en el que cuenta cómo es vivir con una persona con esta enfermedad. El Alzheimer prematuro es una variante rara del Alzheimer que puede atacar a las personas desde los 30 años.