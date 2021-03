In The Heights: la vida de dominicanos y boricuas en NY, llegará al cine este verano

Se estrenó el primer adelanto de In The Heights, el nuevo musical de Lin-Manuel Miranda, que explorará la vida de los latinos en los barrios de los Estados Unidos. La cinta estará dirigida por Jon M. Chu, conocido por su trabajo en Crazy Rich Asians.

"Se ilumina Washington Heights ... El aroma de un cafecito caliente flota en el aire a las afueras de la parada de metro de la calle 181, donde un caleidoscopio de sueños reúne a esta comunidad vibrante y unida. En la intersección de todo esto está el simpático propietario de la bodega magnética Usnavy (Anthony Ramos), quien ahorra cada centavo de su rutina diaria mientras espera, imagina y canta sobre una vida mejor", dice la sinopsis oficial.

In The Heights estará protagonizada por Anthony Ramos, que ya trabajó en A Star is Born y en Hamilton, por Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz y la dominicana Dascha Polanco.