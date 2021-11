$!Jack Nicholson descubrió que su hermana ¡era su madre!

Jack Nicholson contó recientemente, en una entrevista a InStyle, que ya de adulto descubrió una mentira y un oscuro secreto familiar.

Es que su madre no era su madre. Y esto lo descubrió cuando falleció su supuesta madre, Ethel May y su supuesta hermana mayor, June Nicholson. Es que, en realidad, su madre era June. Y Ethel y John, a quién siempre consideró su padre, eran sus abuelos.

Recién a los 37 años, cuando ya había trabajado en Easy Rider, descubrió la verdad. La decisión de su verdadera madre estuvo rodeada de prejuicios de la época. A los 17 años, y con una carrera de bailarina por delante, quedó embarazada de su hijo Jack, sin saber quién podría llegar a ser el padre biológico. May se hizo cargo de su nieto y June y Jack crecieron como hermanos.

“Después de todo, cuando descubrí quién era mi madre, ya era maduro psicológicamente. De hecho, me aclaró muchas cosas. Si sentí algo fue, sobre todo, agradecimiento”, explicó.

“Si June o Ethel hubiesen tenido menos carácter, yo no nunca hubiese llegado a vivir. Esas mujeres me dieron el regalo de la vida. Ellas me entrenaron bien. Hasta el día de hoy no le he pedido prestado ni cinco centavos a nadie y nunca he creído que no puedo cuidar de mí mismo. Ellas hicieron imperativa mi autosuficiencia”, supo decir Nicholson.