$!James McAvoy respondió si su Charles Xavier aparecerá en Doctor Strange 2

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. Los multiversos serán introducidos en Spider-Man: No Way Home, pero todos esperan que comiencen a estallar en esta cinta. Y podría traer varios regresos.

Uno de ellos, quizás uno de los más resonantes, sea el del Charles Xavier de James McAvoy. Y ahora el actor se refirió a estos rumores.

“No tengo nada que decir al respecto. La prensa pregunta continuamente sobre los rumores de Marvel y el actor tiene que decir que no, y estamos acostumbrados a que el actor diga que no, y luego aparecen. Pero estoy diciendo que no y lo digo en serio", dijo en una entrevista para Screen Rant.

A pesar de que han surgido rumores sobre la llegada de los X-Men al MCU, no se tiene hasta el momento una confirmación oficial de que esto suceda a corto plazo, esto principalmente consecuencia del mal recibimiento de las últimas películas centradas en los mutantes.