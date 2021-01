$!¿JLo y ARod se casan este año? ¡Esto dijo el dominicano!

Durante su presencia en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ARod tuvo que responder sobre los planes de la pareja. "2021, ¿crees que finalmente se van a casar? ¿Qué piensas que va a suceder", preguntó Fallon y el dominicano no esquivó la respuesta.

“Sabes, lo intentamos dos veces en 2020. Nos mordió dos veces el COVID-19. Ya sabes, dicen que la tercera es la vencida, así que esperemos que sea lo que queremos", respondió el exjugador de béisbol.

La que también se refirió al asunto fue la propia JLo. En una entrevista con Elle aseguró que no tienen prisa, pero que es el deseo de la pareja. "Habíamos planeado lo que realmente queríamos hacer, (pero) no sé si seremos capaces de recrear eso. Lo cancelamos, y desde entonces realmente no hemos hablado de eso... No hay prisa. Queremos hacer lo correcto cuando podamos. Solo tenemos que esperar para ver dónde aterriza el mundo", aseguró.