$!Johnny Depp y otras estrellas de Hollywood que fueron despedidas en pleno rodaje

Johnny Depp ( )

Al final del día, las celebridades son personas normales (con millones de dólares en los bolsillos). Más de una de ellas sufrió despidos repentinos y sin ninguna explicación mediante. Lo que no creo que pase a menudo es que un cúmulo de gente pida el despido de un bancario promedio, pero bueno, esto es lo que implica ser una estrella de cine. A continuación, repasamos 12 casos donde distintos actores y actrices fueron despedidos durante la filmación de un producto: Johnny Depp

Warner Bros ha obligado a Johnny Depp a renunciar a su papel de Grindelwald en la secuela de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' (2016). El actor ha dejado la franquicia tras perder un juicio por difamación contra The Sun. El tabloide británico lo tachó de "maltratador de esposas" a raíz de las acusaciones de su exmujer, Amber Heard. Será sustituido por Mads Mikkelsen. Megan Fox

Megan Fox apareció en 'Transformers' (2007) y 'Transformers: La venganza de los caídos' (2009) antes de dejar la franquicia. La controversia estalló en 2009, cuando la intérprete declaró a la revista Wonderland que era "una pesadilla" trabajar con Michael Bay. Llegó a comparar al director con Hitler y Steven Spielberg, productor de la saga, pidió que la despidieran. Edward Norton

Protagonizó 'El increíble Hulk' (2008), pero no continuó en el Universo Cinematográfico Marvel. Aparentemente mostró una actitud negativa en el rodaje y finalmente no contaron con él para 'Los vengadores' (2012). Mark Ruffalo asumió el rol de Bruce Banner y el resto ya es historia. Ashton Kutcher

Orlando Bloom le arrebató el papel protagonista de 'Elizabethtown' (2005)."Se podría decir que fui despedido. Fui a la audición, él me eligió y luego comenzamos a trabajar en ello", dijo, en referencia al director, Cameron Crowe. "Probablemente no fui lo suficientemente disciplinado", admitió la estrella, que finalmente perdió el proyecto en el último momento. Julianne Moore

La estadounidense contó en 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' la verdad sobre su salida de '¿Podrás perdonarme algún día?' (2018), dirigida por Nicole Holofcener. "No dejé esa película. Me despidieron. Creo que a ella no le gustaba lo que estaba haciendo", relató. Charlie Sheen

Tras encabezar ocho temporadas de 'Dos hombres y medio' (2003-2011), Charlie Sheen fue apartado de la ficción. Warner Bros Television despidió al actor por "su comportamiento errático" y "sus comentarios irritantes que envenenan las relaciones laborales". Taylor Momsen

La joven saltó a la fama gracias a 'Gossip Girl' (2007-2012), pero en la cuarta temporada dejó la ficción y solo volvió a aparecer en el último capítulo. Una fuente cercana a la serie señaló a Hollywood Life que esto se debió a "su comportamiento errático y poco fiable". Ryan Gosling

Ryan Gosling fue despedido de 'The Lovely Bones' (2009), aunque esta decisión no tuvo nada que ver con su actitud. "Teníamos una idea diferente de cómo debería lucir el personaje. Creía que debía pesar 95 kilos. Aparecí en el set y me había equivocado. Entonces me quedé gordo y desempleado", narró a The Hollywood Reporter en 2010. Katherine Heigl

A la actriz la echaron de 'Anatomía de Grey' (2005-2010) tras seis temporadas encarnando a Izzie. Todo comenzó cuando Katherine Heigl rechazó su candidatura al Emmy en 2008. "No creo que me hayan dado el material necesario esta temporada para merecer una nominación", lamentó. Este comentario no sentó bien a Shonda Rhimes, creadora de la ficción, y finalmente sus caminos se separaron Kevin Spacey

El actor fue acusado de haber abusado sexualmente de un joven cuando la víctima tenía 14 años. Netflix no dudó entonces en echarlo de 'House of Cards' (2013-2017). "No participaremos en ninguna producción que incluya a Kevin Spacey", afirmó la plataforma. También fue despedido de 'Todo el dinero del mundo' (2017) Anne Hathaway

Anne Hathaway iba a protagonizar 'Lío embarazoso' (2007), pero fue despedida tras quejarse de que la escena del parto era muy explícita. El papel fue a parar a Katherine Heigl. Eric Stoltz