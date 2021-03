$!Katie Leung confiesa haber sido víctima de racismo tras integrarse a ‘Harry Potter’

Katie Leung no fue una de las protagonistas en la saga de Harry Potter, pero sí interpretó al personaje que logró robarle el corazón al “elegido”: Cho Chang. Fue en la cuarta película, ‘Harry Potter y el cáliz de fuego’, donde la actriz de ascendencia china tuvo una mayor participación.

Sin embargo, los recuerdos que guarda la artista de aquellas épocas no son del todo positivos, pues recientemente reveló que al igual que múltiples celebridades en Hollywood, ella también fue víctima del racismo después de participar en las películas basadas en las novelas de J.K Rowling.

Katie estuvo como invitada en el podcast Chinese Chippy Girl y reveló que durante su paso por Harry Potter, se convirtió en un blanco de críticas racistas por parte de los fanáticos.

“Me estaba buscando a mí misma en Google y encontré una web que estaba dedicado al fandom de Harry Potter. Recuerdo leer un montón de comentarios, y sí, había mucha mierda racista”, recordó

Lo peor de todo, fue que a Katie le hicieron pasar por alto estas ofensas y fingir que nada había pasado.

La actriz recuerda que le dijeron: “Katie, no hemos visto esto, estas webs de las que la gente está hablando. Si te preguntan por eso, simplemente di que no es verdad, que no está pasando”. Y ella asintió con la cabeza, en plan “Vale, vale”, pese a que lo había visto con sus propios ojos, estaba en plan “Sí, diré que todo está genial”.

Leung no reveló el nombre ni el puesto de quienes la hicieron callar y señaló que al estar tan agradecida por su papel, decidió seguir las indicaciones que le dieron y quedarse callada.

“Sigo diciendo, como, ‘Oh, desearía haber dicho algo. Pero no podía hacerlo”, finalizó.