$!Katy Perry es la cara de una reconocida marca de ropa

Katy Perry se encuentra, por fin, en un gran momento en su vida tras muchas malas noticias, incluso pudiendo cumplir uno de sus sueños más inesperados. La cantante se ha convertido en la cara de la marca GAP para una publicidad festiva, e hizo su propia versión de una canción de The Beatles.

Perry se asoció con GAP para la campaña navideña “All Together Now”, para la cual grabó su propia versión de “All You Need is Love”. En esta grabación, la artista reveló que esto marcó un momento en su carrera musical ya que uno de sus primeros trabajos fue doblar pantalones en un GAP de Santa Bárbara.