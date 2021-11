$!Keanu Reeves y su relación con sus dobles de riesgo

Keanu Reeves es uno de los actores más queridos de todo Hollywood por muchas cosas, entre ellas el gesto que tuvo con sus dobles de riesgo en la última entrega de John Wick. El protagonista compró relojes Rolex a todos los que lo cuidan en las escenas difíciles como agradecimiento por su labor.

El popular actor se encuentra en París rodando la cuarta entrega de la franquicia que le ha dado una gran oportunidad en los últimos años. El siempre se ha confesado sobre lo a gusto que se siente con su papel y la producción en general, teniendo que realizar muchas escenas de acción. Para evitar que Keanu salga lastimado, el estudio cuenta con un staff de actores de riesgo.

Para agradecerles, Reeves les regaló el exclusivo reloj con una inscripción adentro que dice: “Los cinco John Wick”, acompañado de un agradecimiento personal con el nombre de cada uno de los actores, siendo un gran recuerdo para la producción.

La figura de Keanu es muy querida, no hay casi nadie que no piense que además de un gran profesional es una gran persona. Claramente comprar cinco Rolex no es algo económico, saliendo alrededor de 40 mil dólares por unidad, pero el popular actor estuvo dispuesto a hacerlo para agradecer a gente que arriesga su vida o su salud física para hacer un trabajo que este no puede hacer.