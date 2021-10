$!Kim Kardashian da detalles de su nuevo reality show

Casi 14 años después y tras 20 temporadas de Keeping Up with The Kardashians, los seguidores de la popular familia tuvieron que decir adiós a sus celebridades preferidas. Pero la despedida no duró, ya que Kim Kardashian anunció que un nuevo show conformado por el clan Kardashian/Jenner estará disponible en la plataforma Hulu.

En su visita como invitada en el show de Ellen Degeneres, Kim Kardashian reflexionó acerca de cómo es vivir sin las cámaras ahora que el reality no está más en la tv. La diva explicó que la familia tiene más tiempo libre, y se siente cómoda de no tener que mostrar cada detalle de sus vidas o relaciones al público, a pesar de que las celebridades suelen compartir muchas cosas en sus redes sociales.