$!Kim Kardashian deja reflexionando a todos

La empresaria no se ha tomado el tiempo de contestar a sus fans, quienes le siguen pidiendo explicaciones. Es de público conocimiento que la relación entre estas dos figuras fue bastante extraña, y que tuvo altibajos constantes. Incluso semanas atrás el conocido rapero había dejado de seguir a su ex mujer en Instagram, luego de que Kardashian apoyara por la misma red social el estreno de su nuevo álbum.

Mucha gente pensó que Kim se molestaría por esto, pero no hay nada más alejado de la realidad. Ya que días después apareció en la MET Gala utilizando un atuendo fuertemente relacionado a su ex pareja. Todo indica que este “unfollow” es por cuestiones de marketing, y no algo personal del rapero para con su ex mujer.