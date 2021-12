$!¿La conoces? Ella es Jesaaelys, la hija influencer de Daddy Yankee

Jesaaelys además contó en su cuenta su lucha contra el sobrepeso: “Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo”.

Con el apoyo de su familia y sus seres queridos, logró dejar atrás sus malos hábitos de alimentación y, con el acompañamiento del ejercicio físico, bajó unos 50 kilos en poco tiempo.

El cambio de su figura es notorio y queda en evidencia en las imágenes que se encuentran en la publicación. Sin embargo, ella rescata que lo más importante se encuentra en el acto de aceptación de sí mismo. Como la misma Jesaaelys expresa, todos tenemos imperfecciones y la belleza es relativa. “Ámate tal y como eres, acéptate”, manifestó para finalizar.