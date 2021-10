$!La hija de Madonna criticó su crianza

A sus 38 años, y en uno de los mejores momentos de su carrera, Madonna tuvo a su primera hija, fruto del intenso romance que vivió con el bailarín Carlos León. Así fue que nació Lourdes León, quien es su hija mayor.

Con 25 años de edad, Lourdes trabaja como modelo de importantes marcas de indumentaria y en una entrevista con la revista Interview Magazine decidió ahondar en los detalles de su vida laboral y personal. Así recordó cómo fue criarse junto a una de las figuras más importantes a nivel mundial.

“Mi mamá es muy controladora y me controló durante toda mi vida. Necesitaba volverme completamente independiente de ella ni bien terminara el colegio”, explicó Lourdes.

Explicó que, tras independizarse, decidió pagarse su propia matrícula universitaria y que eligió vivir en un barrio de Brooklyn, llamado Bushwick, alejada de las mayores estrellas del mundo de Hollywood.

De todas maneras, también se tomó un tiempo para elogiar algunos aspectos de su madre: “Siempre estaba adelantada a su época. Nunca realmente lo entendí siendo chica, hasta que comprendí la importancia del empoderamiento y de lo que significa ser una mujer. Ella es, probablemente, la mujer más trabajadora que he visto. Eso no lo heredé, por suerte. Pero no heredé sus problemas con el control".