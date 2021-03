"La madre" de "La Chilindrina" aguantó 50 años con el busto apretado y casi pierde un seno

"No sabes lo que he sufrido yo por mi Chilindrina", aseguró tras revelar el proceso para construir su personaje que a tantas generaciones ha marcado.

"Para verme niña, me las apachurraba y me las vendaba. Aguanté 50 años con el busto apretado. ¿Qué pasó? Que me casé, tuve a mi hijo, que se me hicieron unos tumores en los senos horrendos y no pude amamantar a mi bebé", confesó en una entrevista con el periodista Yordi Rosado.

Luego agregó: "Me inflé toda y entonces hubo que sacar los tumores, las grasas, todo. Me puse realmente grave porque me vino una infección generalizada. Casi pierdo un seno, me tuvieron que operar y poner unas prótesis".