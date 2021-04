$!La mansión embrujada de Adele y la drástica decisión de la cantante

Este año la cantante de éxitos como “Rolling in the Deep” o “Chasing Pavements” decidió bajar el precio final de oferta. La “mansión embrujada” de Adele es de estilo campestre, cuenta con un acceso privado ideal para las celebridades que quieren privacidad, pero hasta el momento no ha surgido un buen oferente interesado.

El diario británico The Sun señalaba en aquel momento que Adele sentía miedo de caminar por los pasillos de su propiedad y no tuvo problemas en contratar a un guardia por 100,000 libras al año solo para que la acompañara. “Adele se niega a dormir sola en su nueva mansión porque está convencida de que está encantada”, se leía en el tabloide.