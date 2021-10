$!La periodista que le agradeció a las Kardashian su cambio físico

Paola Rojas es muy conocida en Latinoamérica por conducir Netas Divinas, uno de los matutinos más vistos. Ella contó recientemente que sumó algunos kilos durante la pandemia.

“Con la pandemia cambió la vida de todos y la dinámica y la cotidianidad de todos, entonces pues empecé a entrenar menos. Cuando hubo que encerrarse, hubo que encerrarse y a veces corría con mis hijos, jugaba, entrenaba con ellos, pero otras veces no”, explicó la conductora.

“Entonces empecé, poquito a poquito, fue como muy sutil, pero empecé a ganar peso y de pronto descubrí que ya había una diferencia de cuatro kilos de cuando inició la pandemia a ese momento”, agregó.

"Me entró ese rollo de vámonos de aquí, no se quedan conmigo. Quería perder esos kilos, me vi al espejo y descubrí que había ganado una talla, pero mi cara se veía sana. Así que si, gracias a las Kardashian o no sé gracias a qué, pero las caderas están de vuelta", cerró.