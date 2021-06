$!La razón por la que Freddie Mercury ocultó su enfermedad durante tanto tiempo

Freddie Mercury falleció en 1991 luego de una neumonía agravada por el Sida. Sin embargo, y pese a que sabía de su enfermedad, no decidió hacerlo público hasta un mes antes de su muerte. ¿Por qué fue así?

El que dio alguna explicación fue Brian May, en el documental The Great Pretender. Allí contó el momento en el que la banda se enteró: "Cuando descubrimos que Freddie tenía este terrible virus del Sida en su cuerpo, todavía nos parecía algo inverosímil. No, esto no le puede estar pasando a nuestro amigo, no le puede pasar a Freddie, seguro hay una manera en que pueda librarse de ésta, va a poder curarse. Y justo hasta el último minuto... sabíamos, pero no sabíamos. Rechazábamos saber”.

En los 80 el VIH cargaba con una estigmatización muchísimo mayor a la que aún hoy tiene. Anunciarlo en aquel momento implicaba mostrarse abiertamente homosexual y enfrentar prejuicios y discriminación.

Muchos críticos aseguran que incluso podría haberlo hecho para preservar a Queen y a sus compañeros. A la fecha, la fundación Mercury Phoenix Trust, la cual lleva su nombre, sigue recaudando fondos en búsqueda de continuar con las investigaciones del Sida.