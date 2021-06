$!La tremenda historia de los hijos de una de las víctimas del derrumbe

Entre las víctimas que ya se identificaron tras el derrumbe del edificio Champlain Towers, en Surfside, Florida, se encuentra el nombre de Manuel LaFont, un hombre de 54 años. Pero hay algo en su historia que es particular y es que sus hijos salvaron su vida de milagro.

La historia se conoció a través de la revista People, la narra Adriana LaFont, su exesposa. Es que ella, sin saber bien por qué, no quiso que sus hijos pasaran esa noche con su padre: "Manny me llamó para decirme que le gustaría quedarse esa noche con Santi, porque iban a ir a pescar. No sé porque me salió decirle que no".