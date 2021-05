$!Las 5 estrellas de Hollywood que más veces se casaron (y separaron)

“¿Sabes qué es lo gracioso? Creo que en mi vida sólo he amado a tres personas, me casé con las tres. En los otros matrimonios yo no estaba enamorado. Solo que era lo que tenía que hacerse”.

El actor de Hollywood Gary Oldman es, quizá, el mejor ejemplo de la creencia arraigada de que “bueno en el juego, malo en el amor”, no porque sea particularmente suertudo en los juegos de azar, sino en construir una de las carreras más sólidas y versátiles en la industria del entretenimiento, aunque aquello no se refleje en su vida amorosa.

En 1972, la estrella de la cinta Cabaret, Liza Minnelli en la piel de Sally Bowles, dio voz a cientos de almas heridas en nombre del desamor y, sin saberlo, dio un presagio de lo que vivió con cada corazón roto que padeció y lo entonó en un himno sobre el dolor y la esperanza de un nuevo amor que acompaña cada decepción.

Quizás esta vez tenga suerte, quizás esta vez él se quede. Quizás esta vez, por primera vez, el amor no huirá de mí. Quizás esta vez ganaré, cantó Minnelli en Maybe this time y no sólo logró consagrarse como una estrella, sino que palpó el dolor que había estado presente en la vida de su madre y, años después, en la suya.

Liza contrajo matrimonio cuatro veces con cuatro hombre diferentes.