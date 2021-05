$!Las 5 Mejores Películas de Arnold Schwarzenegger

Ciencia ficción, acción, comedia, fantasía y hasta drama, no cabe duda que estamos hablando (junto a Stallone), de una de las figuras y leyendas de acción por excelencia, un icono de la cultura, sociedad y política estadounidense.

Clásico de la ciencia ficción, con toques de noir y la violencia estética que encanta a Verhoeven, el director canadiense y el actor austriaco conectaron de inmediato desde que Arnold hiciera el casting para ser Robocop, papel que tendría que dejar de lado por cuestiones de su gran físico (el traje no le cabía). Es notoria la relación de admiración que surgió entre ambos en consecuencia y a partir de este film, pues Arnold no solo se hizo cargo de la puja mediática y la selección de director, sino que también al mando de Verhoeven ofrece una “doble actuación” con el mínimo esfuerzo histriónico pero con el doble de carisma, encausando así una de las grandes, divertidas y más oscuras aventuras espaciales

1 – The Terminator y T2: Judgment Day (Cameron, 1984 y 1991)

Clásico de dos géneros, el carisma y presencia de Arnold junto con el simplón pero efectivo guión, la violencia gráfica, la banda sonora y un par de inolvidables líneas, son suficientes elementos para acarrear el genial duelo entre dos especies: un alien cazador y un mercenario con más músculos que acento. Sin duda y fuera del acartonado Conan y su Terminator, este sería el primer lucimiento histriónico total para Arnold, confirmándose no solo como la figura de acción heroica, sino también marcando la diferencia con su compañero y competencia Stallone, pues mientras aquel abordaría personajes más dramáticos y “oscuros”, Arnold de cierta manera manejaría personajes con más humor o ciertamente pintorescos (y sin duda con mayor carisma)

No su mejor pero sin duda su más icónico y conocido papel, El T800 le daría no solo la oportunidad de demostrar un doble papel, villano y héroe (centrémonos solo en estas dos y olvidemos todo lo demás), sino también encauzar su mejor registro actoral: el de un robot sin expresiones. Con la primera Terminator, su acartonado acento y monstruosa presencia causan el efecto deseado: amenaza y terror; en la segunda parte su imponente figura no se aminoraría, pero dejando de lado el antagonismo, Arnold retomaría de forma magistral e inexpresiva varios de las grandes momentos del cine de acción y ciencia ficción, con diálogos legendarios e incluso momentos de accidental comicidad. Quizá el mejor referente del cine de acción, y el Gobernador lo sabe