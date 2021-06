$!Las 5 mejores películas de John Wayne

A Howard Hawks no le gustó 'Solo ante el peligro' y no por su crítica a la sociedad estadounidense sino porque le parecía indigno que un 'sheriff' fuera pidiendo ayuda "como un pollo sin cabeza". Así que decidió hacer su propia versión de la historia, un 'sheriff' (John Wayne) mete en prisión al hijo de un terrateniente, sabiendo que este hará todo lo posible por liberarlo, luego se encierra en su oficina con la única ayuda de un alcohólico (Dean Martin), un viejo (Walter Brennan), un jovencito inexperto (Ricky Nelson) y una mujer (Angie Dickinson).

A Howard Hawks le gustaba volver sobre sus antiguas películas, ‘¡Hatari!’ no es otra cosa que una revisión de ‘Solo los ángeles tienen alas’, con John Wayne sustituyendo a Cary Grant y llevándose la acción de Sudamérica a África, y cambiando los pilotos por cazadores. El resultado sigue siendo una verdadera delicia a la que pone la guinda la maravillosa música de Henry Mancini.

Hablando de actualizaciones, a Hawks (y a Wayne) les gustó tanto ‘Río Bravo’ que la volvieron a rodar otras dos veces, en 1967 bajo el título de ‘El Dorado’ y en 1970 como ‘Río Lobo’.

La mejor de las dos es la primera con Wayne repitiendo papel y Robert Mitchum tomando el relevo de Dean Martin y James Caan el de Ricky Nelson. Este hecho hace que esta vez no haya un momento musical como el de ‘My pony, my rifle and me’ pero puede que las actuaciones sean, en el global, todavía más conseguidas. La química entre Wayne y Mitchum es increíble y Caan aporta uno de sus mejores papeles más allá de su mítico Sonny Corleone, el joven inexperto Mississippi.

Valor de ley (1969)