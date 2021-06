$!Las 5 Mejores Películas de Russell Crowe

Russel Crow no solo es uno de los mejores actores entre las décadas de los 90 y la llamada “cero”, sino también uno de los hijos predilectos y más influyentes de Hollywood. Nunca tuvo una formación profesional o artística, misma que decidió no tomar cuando un visor de la escuela dramática a la que quería ingresar le dijo que ya contaba con las tablas y el talento suficientes, “más de lo que hubiera aprendido ahí dentro” y que de admitirlo solo aprendería “malos hábitos”.

Una de las películas más sobrevaloradas y peor premiadas en la historia del Oscar; a pesar de todos sus clichés de manual, es cierto que en su último trazo de metraje mejora en demasía en cuanto a su veracidad y carga emocional en mucha parte gracias a la estabilidad dramática que consigue Crowe (en asociación con el baluarte más digno de la cinta: Connelly), con un personaje que al menos de su parte es excelentemente sentenciado y estructurado, consiguiendo al final una honesta empatía y emotividad.

Conseguiría su tercera (y última) nominación al Oscar y en el papel se veía incluso su favoritismo en cuanto a su posible victoria y repetición, pero Denzel Washington se lo terminó por arrebatar.

4 – Master and Commander: The Far Side of the World (Peter Weir, 2003)