$!Las cinco mejores películas de Chadwick Boseman

Sin duda la partida de Chadwick Boseman dejó un gran vació en nuestros corazones, pero su increíble legado perdurará por siempre. Te mostramos las 5 mejores películas del actor que enamoró al mundo entero.

El pasado 28 de agosto del 2020, murió de cáncer de colón Chadwick Boseman. Una de las estrellas más resplandecientes de Hollywood se apagó, después de una muy dura batalla de cuatro años contra su enfermedad y miles de personas en el mundo, incluyendo a muchos famosos, lamentaron con profunda tristeza la partida de uno de los actores más carismáticos y altruistas de los últimos años.

Aunque el intérprete saltó a la fama gracias a su impecable interpretación en ’Black Panther’, el gran actor fue un verdadero héroe en la vida real, ya que a lo largo de su breve pero muy exitosa carrera, Chadwick siempre buscó engrandecer la rica cultura afroamericana y gracias a él millones de personas afroamericana se sintieron verdaderamente identificada en una de las industrias que poco a poco ha aprendido a otorgarle un lugar a las minorías.

El talento imparable del fallecido actor, ha sido reconocido no sólo por sus millones de fans, si no también por la crítica especializada, que no dudó en reconocer su espectacular trabajo en ’La Madre del blues’, durante toda la temporada de premiaciones del 2021.

1. ‘I Feel Good: la historia de James Brown’

En el 2014, el actor dio vida a la leyenda del soul, si no conoces a James Brown, en esta increíble cinta te volverás súper fan de él, ya que la impecable actuación de Chadwick sin duda te hará sentir que en realidad estás viendo al mismo famoso cantante. Si eres fan de las biografías, no te puedes perder una de las mejores cintas basadas en la vida de la voz de toda una generación.