$!Las cinco mejores películas de Kim Basinger

A los 20 años, Kim Basinger se convirtió en una de las modelos mejor pagadas, pues firmó contrato con una de las agencias más cotizadas en el mundo: Ford Modeling Agency. A pesar de su éxito, prefirió mudarse a Los Ángeles para convertirse en actriz, lo cual la llevó a convertirse en una 'chica Bond' y posteriormente, ser una Playboy , pues estuvo en la portada de la revista en el 83. Hecho que la posicionó como una de las mujeres más sensuales de la época. Antes de llegar a la gran pantalla, Kim participó en episodios de Charlie’s Angels hasta que llegó su gran éxito como actriz en Never Say Never Again (1983). Así, Basinger tiene una trayectoria memorable en el cine; desde actuar en Batman con Michael Keaton, hasta ser parte de Bond con Sean Connery. A continuación, te damos sus 5 mejores películas: L.A. Confidential (1997)

Ésta fue su actuación más exitosa, pues recibió el Oscar y el Globo de Oro como 'Mejor Actriz de Reparto'. Dicha película dirigida por Curtis Hanson está basada en la novela de James Ellroy, tres policías tratan de descifrar la matanza en el café Nite Owl y complicarse, encuentran otros testigos como Lynn Bracken, interpretada por Kim. Never Say Never Again (1983)

En este filme Basinger debutó como chica Bond, interpretando a Domino Petachi. Previo a este papel, la modelo rechazó dos papeles en películas de Bond, pues sentía que hacer dicho personaje no le daría la seriedad que necesitaba en Hollywood. Al final aceptó ser una Bond porque le daría fama internacional y así fue. Batman (1989)

Kim es la reportera Vicky Vale, quien está en Gotham City para hacer un reportaje sobre Batman , pero pronto comienza una relación con Bruce Wayne. Dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, esta película representa el inicio de Batman en el cine. The Marrying Man

En el set de esta película fue donde inició la relación de Kim con Alec Baldwin, quien fue su esposo durante nueve años. En The Marrying Man, Basinger interpreta a una cantante en un strip club, quien conoce a Charley Pearl, y debido a un encuentro, son obligados a casarse. The Door in the Floor (2004)