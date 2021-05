$!Las cinco mejores películas de Meryl Streep

Meryl Streep es la actriz más laureada de Hollywood y una gran dama de la actuación. A sus 71 años, todavía le queda cuerda para rato. La última vez que la he visto en el cine ha sido en el remake de Mujercitas, de Greta Gerwig, donde interpreta a la insoportable tía March. Como siempre, me gustó su interpretación.

Y es que la he ido siguiendo fielmente desde que protagonizó Memorias de África, película que, por supuesto, incluyo en la siguiente selección. Curiosamente, no he incluido ninguno de sus papeles premiados con un Oscar. Será que estos premios, a pesar de todo el boato, son solo eso, la foto fija de un momento.

‘Memorias de África’