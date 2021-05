$!Las cinco peores películas de Leonardo DiCaprio

Sin embargo, ninguna carrera es perfecta y la de DiCaprio no es la excepción. A continuación te mostramos las 5 peores cintas del actor que dio vida a numerosos personajes icónicos del cine:

La playa (The Beach, 2000)

La película es tan mala que tiene una calificación de 0 % en Rotten Tomatoes. No hay nada más que aclarar.

A pesar de tener uno de los soundtracks más conocidos de toda la historia del cine, la película es flojísima. Es por eso que la prensa le dió una nota un poco superior a La playa: tan solo un 25 % de aprobación.

El hombre de la máscara de hierro (The Man in the Iron Mask, 1998)