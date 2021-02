Latinos triunfadores: ¿Quiénes han ganado los Golden Globes en la última década?

En la entrega del 2020, la cubana Ana de Armas ganó a mejor actriz por Knives Out. El premio a mejor actor fue para Antonio Banderas, por Pain and Glory. Y Jennifer Lopez sumó un premio como mejor actriz secundaria, por Hustlers.

Cuarón fue el primer latino en ganar un Golden Globe, cuando en 2014 se quedó con el premio a mejor director por Gravity. En 2018 fue el mexicano Guillermo del Toro que también tuvo esta distinción por Shape of Water, película que también ganó en la categoría a mejor banda sonora.

En 2016 le tocó al mexicano Gael García Bernal, que ganó en la categoría a mejor actor en serie de televisión, musical o comedia por Mozart in the Jungle. También se destacó el guatemalteco Oscar Isaac, como mejor actor de película de televisión o serie limitada por su papel en Show Me a Hero.

2016 también fue el año para el mexicano Alejandro González Iñárritu, que tuvo 2 premios: a mejor director y a mejor película por The Revenant, protagonizada por Leonardo Di Caprio, que también ganó a mejor actor dramático.