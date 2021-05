$!¡Le sienta bien la soltería! Así se ve A-Rod tras su separación de J-Lo

No es noticia que Jeniffer Lopez y Alex Rodríguez ya no están juntos. Luego de un año de rumores de separación, de idas y vueltas, la pareja anunció el 15 de abril que ya no estaban comprometidos y que incluso se llevaban mejor como amigos. “Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo”, escribieron en un comunicado conjunto. Sin embargo, lo sorprendente es lo bien que parece estar llevando A-Rod la ruptura.

Es que A-Rod se ha mostrado en los últimos días en una gran forma física. Incluso se nota que ha perdido algo de peso y ha ganado en musculatura, con una apariencia que se asemeja más a su imagen de pelotero de los Yankees.