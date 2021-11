$!Lil Nas X busca a alguien especial

Lil Nas X habló acerca de su vida amorosa y dijo que actualmente se encuentra en un estado de pausa para poder encontrar a alguien con quien compartir la vida. El rapero expresó que ha comenzado a verse con su último novio del año pasado ya que siguen en buenos términos, pero que no descarta conocer a alguien más.

La popular revista GQ eligió al Hombre del Año y Lil Nas X resultó ser el gran elegido de este honor. El excéntrico rapero tuvo una grandísima temporada de éxitos y extraordinarios looks en sus grandes presentaciones. El músico brindó una entrevista y reveló que luego de cantar para el amor, espera poder encontrar pronto a alguien especial.

El joven de 22 años no quiso dar ningún detalle acerca de su separación, pero explicó que no funcionó porque ambos no estaban cómodos con la responsabilidad que significa tener una vida como la del músico. Así que se encuentra en búsqueda de alguien “divertido” y que “esté listo para probar nuevas cosas”.