$!Lil Nas X habla acerca de los comentarios homofóbicos que recibe

El popular cantante Lil Nas X es todo un éxito desde la salida de su disco MONTERO, con el que revolucionó las redes y provocó todo tipos de comentarios, tanto buenos como malos. El artista fue uno de los invitados en el programa de radio The Breakfast Club, en dónde se refirió a los comentarios homofóbicos que recibe constantemente, no guardándose nada en sus declaraciones.

Lil Nas X ha dicho que realmente estos comentarios no le importan a esta altura, solamente se enfoca en su música y no pretende tener problemas con nadie, explicando que si alguien tiene problemas con el no significa que él esté enojado con estos, mostrándose indiferente a los múltiples comentarios agresivos en relación a la sexualidad del rapero.