$!Lil Nas X se abre como nunca

El extravagante rapero ha dicho que ha cambiado en muchas formas, manejando su tristeza y su enojo entendiendo que no tiene que reaccionar de maneras equivocadas frente a algunas situaciones que lo incomoden. Incluso ha dicho que ha aprendido a dejar que los comentarios negativos de la gente pasen de largo.

El popular rapero ha dicho que no ha podido sacar su tema Sun Goes Down, en el que reflexiona en cómo este aceptó su sexualidad. Teniendo miedo de verse vulnerable, y que la gente pueda usar esto en su contra.

Por último, Lil Nas X ha dicho que muchas canciones de él tienen historias de su pasado, diciendo que finalmente encontró la manera de lograr un equilibrio en sus canciones entre lo sentimental y lo que hace una canción exitosa.