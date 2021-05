$!Los negocios de Kylie Jenner que le permitieron tener 900 millones de dólares

La empresaria Kylie Jenner, con tan solo 23 años, es la multimillonaria más joven del mundo, con un patrimonio de 900 millones de dólares. Esto se debe a que, la empresaria tiene una gran cantidad de proyectos, además de pertenecer a una de las familias más famosas del mundo. En su cuenta oficial de Instagram, publica diariamente, todos los proyectos que lleva adelante actualmente.

La modelo estadounidense, que participó durante un largo tiempo, del reallity familiar “Keeping Up with the Kardashians“, ahora dedica todo su tiempo a sus negocios. Según lo que muestra en sus redes sociales, está plenamente enfocada en sus distintos proyectos, que marchan perfectamente. Comenzó con su línea de maquillajes, que se hizo reconocida mundialmente por un increíble kit de cuatro labiales. Con estos productos, Kylie Jenner recaudó 420 millones de dólares en 18 meses.

Así, la joven multimillonaria, decidió seguir con su carrera, orientándose a los productos de belleza y logró construir un gran imperio. Esta última semana, ha lanzado un nuevo producto en su línea “Kylie Skin” el segundo proyecto de este rubro, donde vende productos para el cuidado de la piel. Este cleanser, viene en conjunto con un packaging rosa, con la misma línea cromática de todos sus proyectos. Como método de publicidad, Kylie envió algunos productos de regalo a su hermana Kim Kardashian, a Tiffany Soraya y “Princces Pia Mia”.