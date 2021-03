$!Los prejuicios raciales que Cardi B sufrió en la industria de la moda

Cardi B ya no se calla nada. En una reciente entrevista con la revista Interview aseguró haber recibido prejuicios raciales en la industria de la moda y apuntó a algunos diseñadores e incluso a algunas firmas.

"He sentido prejuicios. Estuve involucrada en acuerdos de patrocinio y luego descubrí que ciertas personas blancas obtuvieron más dinero por acuerdos similares con la misma compañía", aseguró Cardi B. De hecho, la artista aseguró que la diferencia de honorarios entre artistas blancos y negros le pareció insultante.

"Los artistas negros tienen más dificultades para cerrar contratos. Apenas recibimos el respaldo de las grandes de moda, siendo que literalmente nosotros marcamos las tendencias", agregó Cardi B.

Estas declaraciones de Cardi B no hacen más que sustentar los datos recabados recientemente por el Council of Fashion Designers of America (CFDA) en relación a la disparidad racial. Dicho informe asegura que aún hay un gran sesgo en favor de los hombres blancos respecto de los negros dentro de la industria.