$!Maluma será el primer hombre en ser portada de Cosmopolitan

Maluma continúa haciendo historia. No solo es un artista super exitoso, sino que ahora tendrá un hito en el mundo de la moda: será el primer hombre en ser portada de la revista Cosmopolitan.

“Es un orgullo, es un honor. Ser el primer hombre en la portada es algo histórico. Gracias al equipo, definitivamente una de mis favoritas”, escribió en el posteo de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 58 millones de seguidores.

“En mi primer gran concierto no sabía ni cómo agarrar un micrófono ni lo que era tener bailarines. Incluso había pirotecnia y nadie me avisó y casi me muero del susto. Ahora quiero conseguir un ‘Grammy Anglo’, posicionarme como el número uno a nivel mundial”, dijo en la entrevista.