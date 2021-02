$!Marc Anthony recibe su tercer Récord Guinness

El mismo salsero puertorriqueño publicó varias imágenes sosteniendo el papel que lo acredita como el más premiado de la historia de los galardones con 24 premios.

"¿El hombre con más Premios Lo Nuestro ganados? ¡Estoy sin palabras! Gracias @guinnessworldrecords por este reconocimiento, a mi equipo de trabajo, a los productores, a Magnus Media Usa y todas las personas que están detrás de esto. Esto sí no me lo esperaba. Estoy sintiendo muchas emociones y cuando me enteré de este título de récord Guinness World Records, mi corazón dio un vuelco. Solo espero que todos los que han dedicado su vida a que esto suceda se sientan tan especiales como yo. ¡Ahora son tres y esto sigue! Y esto sigue!", escribió Marc Anthony.